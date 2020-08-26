DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DEKA TILG ANL 17/27 DE000DK0NPG0 BAW/UFN
P.P.PPA-S56 18/25 XS1787962593 BAW/UFN
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DEKA TILG ANL 17/27 DE000DK0NPG0 BAW/UFN
P.P.PPA-S56 18/25 XS1787962593 BAW/UFN
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