DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TELE COLUMBUS 18/25 REGS XS1814546013 BAW/UFN
LDESBTLGEN B.IS 09/33 DE000A0Z1351 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TELE COLUMBUS 18/25 REGS XS1814546013 BAW/UFN
LDESBTLGEN B.IS 09/33 DE000A0Z1351 BAW/UFN
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