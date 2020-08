The ExOne Company (Nasdaq: XONE), weltweit führend auf dem Gebiet der industriellen 3D-Drucker für die Verarbeitung von Sand und Metall mit Hilfe der Binder-Jetting-Technologie, und Xometry, der größte US-Marktplatz für kundenspezifische Fertigung, gaben heute bekannt, dass sie künftig gemeinsam 3D-Metalldruck-Dienstleistungen anbieten werden.

The ExOne Company, the global leader in binder jetting technology, and Xometry, the largest U.S. marketplace for custom manufacturing, are partnering to provide metal 3D printing services. ExOne binder jetting is a fast and cost-effective way to 3D print metal, and is now available through Xometry's Digital RFQ Marketplace. (Photo: Business Wire)