Von starken Zahlen von Salesforce und einer erhöhten Umsatzprognose für das Gesamtjahr konnten am Mittwoch auch die Aktien des Kontrahenten SAP profitieren. Zum Xetra-Schluss ging das Papier mit einem Plus von 2,2 Prozent auf 142,26 als viertbester Wert im DAX aus dem Handel. Damit befindet sich die Aktie nur noch ganz knapp unter dem Rekordhoch vom Juli dieses Jahres bei 143,20 Euro.Eine angehobene Jahresumsatzprognose und ein starkes zweites Quartal haben die Aktien von Salesforce am Mittwoch ...

