38 Jahre an der Börse benötigte Apple, um die erste Billionenmarke zu knacken. Im August 2018 ging der Tech-Gigant als erster US-Konzern mit einer dreizehnstelligen Bewertung in die Bücher der Finanzgeschichte ein. Nun, zwei Jahre später, wurde die zweite Billionenmarke geknackt.? Erfolgreiche Produktkategorien ? Zweistellige Milliardengewinne ? Hohe Nachfrage nach Apple-Aktien¬In Zeiten, in denen eine Vielzahl an Unternehmen mit den schwerwiegenden Folgen der COVID-19-Pandemie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...