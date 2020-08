DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

AUDI - Audi-Chef Markus Duesmann will mit dem Projekt "Artemis" den Vorsprung des Konkurrenten Tesla in der Elektromobilität einholen. Das erste Modell der Ingolstädter Volkswagen-Tochter soll eine Elektro-Limousine der Oberklasse werden, erfuhr das Handelsblatt aus Konzernkreisen. Unter dem Arbeitstitel "Landjet" soll das Fahrzeug oberhalb des bisherigen Topmodells A8 angesiedelt werden. Das Oberklassefahrzeug soll eine neue Softwareplattform bekommen und eine größere Reichweite als das konkurrierende Tesla Model S erreichen. Der Start ist allerdings erst 2024 geplant. (Handelsblatt)

ALLIANZ - Die Allianz baut ihren Marktanteil in Deutschland weiter aus. Dennoch bleibt die Versicherungsbranche fragmentiert mit einer Vielzahl kleiner und kleinster Anbieter. Das zeigen die neuesten Zahlen des Kölner Instituts für Versicherungsinformation und Wirtschaftsdienste (Kivi). Die Allianz erzielte demnach 2019 einen Marktanteil über alle Versicherungssparten von 20,4 Prozent - acht Jahre vorher waren es erst 15,6 Prozent. Allein im Jahr 2019 legte die Allianz um 2,1 Prozentpunkte zu. Hauptgrund ist ihre starke Stellung in der Lebensversicherung. Die öffentlichen Versicherer, die zur Sparkassen-Finanzgruppe gehören, blieben stabil bei 10,3 Prozent, verglichen mit 10,4 Prozent im Jahr 2012. Das macht die Öffentlichen, darunter Provinzial, VKB, Sparkassenversicherung und VGH, zusammen zur zweitgrößten Gruppe im Markt. (SZ)

TENNET - Tim Meyerjürgens, Geschäftsführer des Netzbetreibers Tennet, sieht trotz Corona gute Fortschritte beim Ausbau der Stromtrassen. Allerdings sieht er "durchaus mit Sorge Diskussionen um weitere Veränderungen in Netzausbauprojekten". Er warnt davor, Projekte miteinander zu vermischen. (FAZ)

FACEBOOK - Facebook steht in der Kritik. Kurz vor den Wahlen in den USA machen beide politische Lager das soziale Netzwerk für die Verbreitung von Falschinformationen verantwortlich. Eine Initiative als Antwort auf die Vorwürfe ist das Angebot Facebook News, in dem die Firma Nachrichten unter anderem von etablierten Medien zusammenträgt. Nach einer längeren Testphase wurde das System im Juni für alle Nutzer in den USA freigeschaltet. Nun könnten bald andere Länder folgen. "Unser Ziel ist es, Facebook News in den nächsten sechs bis zwölf Monaten in weiteren Ländern zu starten. Dafür erwägen wir, in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Indien und Brasilien zu starten", teilte der US-Konzern mit. Dazu werde Facebook eng mit Medienunternehmen kooperieren. (Handelsblatt)

