In den Aktienmarkt zu investieren ist eine fantastische Möglichkeit, Reichtum aufzubauen, besonders wenn du für den Ruhestand sparst. Aber es kann auch schnell teuer werden. Einige Aktien werden mit Hunderten oder sogar Tausenden von Dollar pro Aktie bewertet, und wenn du in ein Dutzend oder so verschiedene Aktien investierst, um dein Portfolio richtig zu diversifizieren, könnte das am Ende leicht mehrere Tausend US-Dollar oder mehr kosten. Nicht jeder hat so viel Geld herumliegen, vor allem jetzt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...