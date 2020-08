Warren Buffetts Investitionstalent ist an der Wall Street wohlbekannt. Der CEO des Konglomerats Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) hat sich und seinen Aktionären in den vergangenen mehr als fünf Jahrzehnten ein Vermögen geschaffen, indem er qualitativ hochwertige Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen billig aufkaufte und, was am wichtigsten ist, sie für lange Zeiträume hielt. Ein Vergleich der Berkshire-Hathaway-Aktie mit dem Richtwert S&P 500 zeigt eine wahnsinnige Outperformance ...

Den vollständigen Artikel lesen ...