Am Dienstag schickte sich die Bayer Aktie noch an, eine wichtige erste charttechnische Hürdenzone zu überwinden. Trotz eines Kursanstiegs auf bis zu 59,55 Euro konnte der DAX-notierte Anteilschein des Unternehmens aus Leverkusen das Kaufsignal an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...