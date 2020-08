DJ MÄRKTE ASIEN/Zurückhaltung vor Powell-Rede

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend mit Abgaben zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Donnerstag. Teilnehmer sprechen von erhöhter Zurückhaltung vor der Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell beim geldpolitische Symposium von Jackson Hole. Möglicherweise leitet die Fed dort einen historischen Schwenk hinsichtlich der Art und Weise ein, wie sie über die Verfolgung von Inflationszielen denkt. "Die gesamte Strategiedebatte läuft offenkundig darauf hinaus, die Leitzinsen auf absehbare Zeit bei null zu halten", so Commerzbank-Volkswirt Bernd Weidensteiner.

Die guten Vorlagen der Wall Street, wo S&P-500 und Nasdaq-Composite wiederum neue Rekordstände markierten, sorgen für keinen positiven Impuls. Vielmehr belastet eine Verschärfung der Beziehung zwischen den USA und China. Im Konflikt um die Gebietsansprüche Chinas im Südchinesischen Meer haben die USA am Mittwoch Sanktionen verhängt. Das US-Handelsministerium setzte unter anderem 24 chinesische Unternehmen auf eine schwarze Liste, darunter mehrere Tochterfirmen des Baukonzerns China Communications Construction Company (CCCC). Dies belaste die ohnehin angeschlagenen Beziehungen zwischen Washington und Peking weiter und könnte die Chancen auf eine Einigung im Handelsstreit zusätzlich schmälern.

Der Schanghai-Composite verzeichnet nach zwischenzeitlichen Abgaben nun ein leichtes Plus von 0,2 Prozent auf 3.339 Punkte. Das Aufwärtspotenzial des Marktes sei derzeit begrenzt, heißt es von Central China Securities. Der Kurs des Baukonzerns CCCC gibt um 0,4 Prozent nach. Der Hang-Seng-Index in Hongkong liegt 0,6 Prozent im Minus.

Steigende Neuinfektionen und trübe Wachstumsprognose belasten Kospi

Der südkoreanische Aktienmarkt leidet weiter unter der steigenden Zahl an Neuinfektionen. Das Land vermeldete zuletzt 441 Corona-Neuinfektionen - die höchste Zunahme seit März. Sollte sich der Anstieg fortsetzen, werden neue Beschränkungen befürchtet, was wiederum negative Auswirkungen auf die Konjunktur haben dürfte, heißt es. Der Kospi reduziert sich um 0,6 Prozent.

Die südkoreanische Notenbank hat ihre rekordniedrigen Zinsen wie weitgehend erwartet bestätigt, und gleichzeitig die Wachstumsprognosen deutlich nach unten genommen. So wird nun mit einem BIP-Rückgang im Jahr 2020 um 1,3 Prozent gerechnet, nachdem im Mai noch ein Minus von 0,2 Prozent prognostiziert worden war. Es wäre der stärkste Einbruch seit der Finanzkrise in Asien im Jahr 1998.

Für den Nikkei-225 geht es um 0,4 Prozent nach unten. Hier belasten laut Marktteilnehmern vor allem Abgaben bei den Finanzwerten im Vorfeld der Powell-Rede. Dai-ichi Life Holdings reduzieren sich um 2,4 Prozent, Nomura Holdings um 1,2 Prozent. Dagegen legen Recruit Holdings um 6,0 Prozent zu. Die Personalberatungsfirma hat für das erste Quartal zwar einen Gewinneinbruch um 62 Prozent vermeldet, damit aber immer noch besser abgeschnitten, als von Analysten befürchtet.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.148,00 +0,52% -8,02% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.210,40 -0,35% -1,52% 08:00 Kospi (Seoul) 2.355,01 -0,60% +7,16% 08:00 Schanghai-Comp. 3.339,40 +0,29% +9,48% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.331,80 -0,63% -9,50% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.528,65 -0,53% -20,60% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.551,89 +0,15% -2,13% 11:00 BSE (Mumbai) 0,00 0% -5,40% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:36 % YTD EUR/USD 1,1834 +0,0% 1,1831 1,1821 +5,5% EUR/JPY 125,40 -0,0% 125,42 125,63 +2,9% EUR/GBP 0,8959 +0,0% 0,8957 0,8987 +5,9% GBP/USD 1,3209 +0,0% 1,3208 1,3151 -0,3% USD/JPY 105,97 -0,0% 106,01 106,27 -2,5% USD/KRW 1185,77 +0,1% 1184,90 1186,35 +2,7% USD/CNY 6,8832 -0,0% 6,8860 6,8935 -1,2% USD/CNH 6,8787 -0,0% 6,8821 6,8888 -1,3% USD/HKD 7,7504 -0,0% 7,7505 7,7501 -0,5% AUD/USD 0,7236 +0,0% 0,7233 0,7201 +3,3% NZD/USD 0,6626 +0,1% 0,6619 0,6556 -1,6% Bitcoin BTC/USD 11.386,76 -0,7% 11.471,51 11.347,26 +57,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 43,36 43,39 -0,1% -0,03 -24,3% Brent/ICE 45,75 45,64 +0,2% 0,11 -26,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.941,77 1.953,30 -0,6% -11,53 +28,0% Silber (Spot) 27,18 27,53 -1,3% -0,35 +52,2% Platin (Spot) 934,93 933,50 +0,2% +1,43 -3,1% Kupfer-Future 2,97 2,96 +0,2% +0,00 +5,2% ===

