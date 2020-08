Nicht zu glauben, aber wahr. Der erste Analyst in New York wagt ein Kursziel für Tesla von 2.500 $ vorauszusagen. Das ergäbe rund 1 Bio. $. Einzige Begründung: Der technische Standard von Tesla! Was macht man daraus? Bitte lesen Sie dazu die AB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

TESLA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de