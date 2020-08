Die Vaudoise investiert in Sobrado, eine Plattform für Broker und Versicherer

Lausanne, 27.08.2020 - Die Vaudoise Versicherungen investieren in das Aktienkapital der SOBRADO Software AG, eine Plattform, die Broker und Versicherer zusammenbringt und den Ausschreibungsprozess vereinfacht. Mit dieser Investition wird die Vaudoise zu einem Vorzugspartner für die Plattform.

Die Investition entspricht den strategischen Achsen der Gruppe und soll die Position der Vaudoise in der Deutschschweiz stärken. Durch diese Partnerschaft gewinnt die Vaudoise an Visibilität, erhöht die Anzahl Offertanfragen und kann ihr Image als moderner Player im Brokerkanal unterstreichen.

