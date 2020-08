Der Mittwoch hatte im DAX über lange Zeit keine klare Richtung gezeigt und dann doch zum Handelsende einen Ausbruch geschafft. Welche war dies und wie starten wir in den Donnerstag? Blick auf die DAX-Entwicklung zur Wochenmitte Eine sehr dynamische Eröffnung im DAX schloss direkt das kleine GAP auf der Unterseite und steuerte noch einmal den Bereich über 13.000 Punkten an. Hier verlief bereits die Konsolidierungszone am Dienstagnachmittag und damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...