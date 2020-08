LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Aroundtown von "Overweight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 6,10 auf 4,60 Euro gesenkt. Eine auf den ersten Blick günstige Bewertung allein reiche nicht, schrieb Analyst Paul May in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den Papieren des Spezialisten für Gewerbeimmobilien. Man müsse auch den hohen Einsatz an Fremdkapital berücksichtigen. Zudem sieht May den strukturellen Wandel im Markt von Büroimmobilien und Hotels mit Sorge./ag/bek







Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2020 / 21:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2020 / 04:00 / GMT







Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1673108939

