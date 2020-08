Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex startete gestern zunächst mit leichten Verlusten in den Tag. Im Laufe des Tages konnte er aber kontinuierlich zulegen. Am Ende ging er mit einem Plus von fast einem Prozent aus dem Handel. Er schloss damit leicht unter 13.200 Punkten. Marktidee: Amazon. Die Aktie von Amazon bewegt sich in allen Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Im März hatte sie ausgehend vom Corona-Crash-Tief einen dynamischen Kursaufschwung vollzogen, der sie bis auf ein am 13. Juli verzeichnetes Rekordhoch befördert hatte. Daraufhin folgte ein dreiwelliger Rücksetzer. Im gestrigen Handel gelang schließlich der dynamische Anstieg auf eine neue Bestmarke bei 3.452 US-Dollar.