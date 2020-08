DGAP-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Sonstiges

Noratis AG: Noratis AG mit plangemäßer, profitabler Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2020



27.08.2020 / 08:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Noratis AG mit plangemäßer, profitabler Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2020 - Anzahl Wohneinheiten steigt auf über 3.000 - Umsatz 14,0 Mio. Euro, Konzernüberschuss 1,6 Mio. Euro - Strategiekonform deutlicher Ausbau des Immobilienbestandes im Fokus Eschborn, 27. August 2020 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, "Noratis") hat im 1. Halbjahr 2020 eine den Erwartungen entsprechende positive Geschäftsentwicklung verzeichnet. Gemäß dem geplanten Ausbau des Immobilienbestands hat der führende Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland im 1. Halbjahr insgesamt 753 Einheiten erworben, von denen bei 155 Einheiten bereits der Nutzen-Lastenwechsel stattgefunden hat. Veräußert wurden planmäßig 32 Wohnungen, allesamt im Rahmen bereits begonnener Privatisierungen. Damit hat sich der Immobilienbestand per Ende Juni 2020 auf 2.530 Einheiten erhöht, gegenüber 1.778 Einheiten ein Jahr zuvor. Unter Berücksichtigung der kaufvertraglich bereits gesicherten weiteren Objekte ist der Immobilienbestand zum Ende des Halbjahrs auf über 3.000 Einheiten im gesamten Bundesgebiet gestiegen. Dabei hat Noratis einerseits bestehende Standorte ausgebaut, allem voran das Rhein-Main Gebiet, die Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg und die Region Leipzig. Mit Zukäufen in Emden und der Oberpfalz in Bayern hat das Unternehmen überdies zwei neue Standorte erschlossen. Auch für den weiteren Jahresverlauf plant die Noratis AG, den Immobilienbestand weiter auszubauen. Durch den deutlichen Ausbau des Immobilienportfolios sind die Mieteinahmen im 1. Halbjahr 2020 auf 8,0 Mio. Euro gestiegen nach 5,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Aufgrund der plangemäß geringen Verkäufe hat sich der Umsatz, der sich aus Verkaufserlösen und Mieteinnahmen zusammensetzt, wie erwartet verringert, konkret auf 14,0 Mio. Euro nach 47,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, EBIT, betrug 4,2 Mio. Euro nach 8,8 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2019. Der Konzernüberschuss lag bei 1,6 Mio. Euro nach 5,0 Mio. Euro zuvor. Trotz der Corona-Pandemie konnten damit die gesetzten Ziele inbesondere für den Portfolioausbau und die Ergebnisse auf HGB-Basis für das erste Halbjar erreicht werden. Positive Wertentwicklungen der Immobilien werden gemäß HGB erst beim Verkauf der Objekte ergebniswirksam, Wertsteigerungen im Immobilienbestand sind deshalb in den Zahlen nicht enthalten. Igor Christian Bugarski, CEO der Noratis AG: "Wir sind mit der Geschäftsentwicklung des 1. Halbjahrs sehr zufrieden. Wir haben strategiekonform unseren Immobilienbestand deutlich ausgebaut, womit wir die Basis für zukünftige Erträge gelegt haben. Auch wenn wir aktuell im Hinblick auf das geplante Wachstum kurzfristig keine größeren Portfolio-Verkäufe in der Umsetzung haben, bleiben Immobilienveräußerungen fester Bestandteil unseres Geschäftsmodells und eine wichtige Ertragssäule der Noratis AG." Der Halbjahresbericht 2020 findet sich im Investor Relations-Bereich der Website www.noratis.de. Über Noratis: Die Noratis AG (www.noratis.de) ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter, Selbstnutzer & Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Aktionären, Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu bestehenden und zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Ansprechpartner Investor & Public Relations: edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop

T +49 (0)69 905 505 52

E noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

27.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de