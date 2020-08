Die Wiener Börse dürfte ihren Handel am Donnerstag mit leichterer Tendenz starten. Ein Indikator auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn ein Minus von 0,18 Prozent. Nach den jüngsten Kursgewinnen in der laufenden Woche könnten sich die Anleger europaweit zurückhalten.Unter den Einzelwerten am heimischen Markt rückten mit Zahlenvorlagen Immofinanz, EVN, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...