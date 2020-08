Die Extreme und Ungleichgewichte der Aktienmärkte in den USA nehmen immer mehr zu - so zum Beispiel beim Nasdaq: der Index steigt fast 2%, aber dennoch gibt es deutlich mehr Aktien in dem Index, die fallen, statt zu steigen. Heute nun die Rede von Jerome Powell - und die Fed ist in einer schwierigen Situation: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...