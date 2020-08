Rückblick: Die Aktien von BASF befinden sich seit Anfang 2018 in einem übergeordneten Abwärtstrend. Aufwärtskorrekturen innerhalb dieses Abwärtstrends liefen in der Vergangenheit in der Regel im Bereich des 50er-EMA im Wochenchart aus. Seit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...