Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind weiter gesunken und der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) notierte im Tief bei 175,47, so die Analysten der Helaba.Die 10-jährige Bundrendite sei auf -0,40% gestiegen, ein Niveau, das in den letzten Wochen immer mal wieder erreicht aber nie dauerhaft überschritten worden sei. Insofern könnte der Abwärtsdruck am Rentenmarkt allmählich nachlassen. Sollte FED-Chef Powell bei dem Notenbanktreffen in Jackson Hole aber Erwartungen dämpfen, wonach die FED ihre Geldpolitik alsbald an ein durchschnittliches Inflationsziel ausrichten werde, könnte der Rentenmarkt nochmals belastet werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...