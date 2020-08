Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Value Europe (ISIN FR0010884361/ WKN A2DFZ2) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Europa habe sich schließlich auf ein Konjunkturprogramm für 2021 bis 2023 in Höhe von 750 Mrd. Euro geeignet, wovon 390 Mrd. Euro auf Subventionen entfallen würden. Die EZB habe ihre Zinspolitik nicht geändert und gleichzeitig ihr Anleihenkaufprogramm fortgesetzt. Vor dem Hintergrund steigender Covid-19-Fälle in einigen Regionen habe sich die Normalisierung der Wirtschaft fortgesetzt. Die Verhandlungen hätten erneut gezeigt, dass Europa in Krisen handlungsfähig sei. ...

