WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Senatorin Marsha Blackburn hat den Demokraten vorgeworfen, im Falle ihres Wahlsiegs im November die Kontrolle der Regierung über die US-Bürger dramatisch ausweiten zu wollen. "Wenn es nach den Demokraten ginge, dann würden sie Sie in ihrem Haus einsperren, bis Sie in allem von der Regierung abhängig werden", sagte Blackburn am Mittwochabend (Ortszeit) beim Parteitag der Republikaner von US-Präsident Donald Trump. "Das klingt für mich sehr nach dem kommunistischen China." Blackburn schien sich auf Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie zu beziehen.

Der Kandidat der Demokraten für die Präsidentschaftswahl, Joe Biden, hatte am Wochenende in einem Interview des Senders ABC gesagt, er wäre für einen erneuten "Shutdown", wenn Wissenschaftler das empfehlen würden. Blackburn warf demokratischen Gouverneuren in den US-Bundesstaaten vor: "Sie schließen unsere Kirchen, aber halten die Alkoholläden und Abtreibungskliniken offen." Sie machte die kommunistische Partei Chinas für das Coronavirus verantwortlich.

Die Senatorin sagte, Biden, seine Vize-Kandidatin Kamala Harris und ihre "radikalen Verbündeten" wollten amerikanische Helden in den Sicherheitskräften zerstören - "weil die Regierung uns kontrollieren kann, wenn es keine Helden gibt, die uns inspirieren". Der dritte Tag des Parteitags der Republikaner stand unter dem Motto "Land der Helden". Zum Auftakt des weitgehend virtuellen Parteitags hatten die Delegierten in Charlotte (North Carolina) Trump am Montag einstimmig zum Kandidaten für die Wahl am 3. November nominiert./cy/DP/zb