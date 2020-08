NEW YORK (dpa-AFX) - Im Sog positiver Unternehmensnachrichten vor allem vom künftigen Dow-Konzern Salesforce haben die großen New Yorker Börsenindizes am Mittwoch zugelegt. Die Aktienstars aus dem Technologiesektor erreichten weitere Rekorde und trieben den technologielastigen Nasdaq 100 in immer neue Höhen. Er schloss mit 11 971,94 Punkten und einem Plus von 2,13 Prozent. Damit fehlen nur noch wenige Zähler bis zur runden 12 000-Punkte-Marke.

Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es nach anfänglichen Verlusten um 0,30 Prozent auf 28 331,92 Zähler nach oben. Der marktbreite S&P 500 erreichte abermals ein Rekordhoch und gewann 1,02 Prozent auf 3478,73 Punkte. In den Fokus rückt nun allmählich das Notenbank-Treffen und die Rede von Fed-Präsident Jerome Powell am Donnerstag. Marktexperten hatten deshalb zunächst eher mit Zurückhaltung unter den Anlegern gerechnet, insbesondere im Techsektor war davon aber nichts zu spüren.

Sollten die Technologiewerte in eine Korrektur übergehen, drohe zwar eine mögliche Sippenhaft für den breiten Markt, warnte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Da sich aber bislang immer wieder eine Sektorrotation gezeigt habe, müsse dies für die Zukunft kein Schreckensszenario sein. Einzig die Geschwindigkeit, mit der der Markt steige, lasse den neutralen Beobachter teilweise den Kopf schütteln, so Oldenburger./ajx/he