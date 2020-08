Original-Research: Erlebnis Akademie AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Erlebnis Akademie AG

Unternehmen: Erlebnis Akademie AG

ISIN: DE0001644565



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 27.08.2020

Kursziel: EUR 18,70 (bislang EUR 18,30)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler



Besucherrekord im Juli - Zwei Neueröffnungen in 2021e



Erlebnis Akademie (eak) erzielte im ersten Halbjahr 2020 Umsätze von knapp EUR 3,6 Mio. (Vj. EUR 5,6 Mio., -36,5% YoY) und ein operatives Ergebnis (EBIT) von EUR -2,5 Mio. (Vj. EUR -0,7 Mio.). Damit lagen Umsatz und Ergebnis zwar unter den jeweiligen Vorjahreswerten, jedoch besser als die aufgrund der pandemiebedingten temporären Standortschließungen sämtlicher neun Baumwipfelpfade im April und Mai abzuleitenden Befürchtungen. Für die Vermeidung des Worst-Case waren nach u. E. insbesondere die vom Vorstand zügig umgesetzten Kostensenkungsmaßnahmen - Kurzarbeitergeld, Gehalts- und Tantiemeverzicht - verantwortlich.



Nachdem sich das gesamte Geschäft des zweiten Quartals 2020 fast ausschließlich im Monat Juni abgespielt hatte, begann auch das saisonal bedeutende dritte Quartal Angabe gemäß deutlich besser als pandemiebedingt erwartet. So wurden für Juli 2020 nach der Öffnung der innereuropäischen Grenzen und dem Beginn der Urlaubssaison die höchsten Besucherzahlen vermeldet, die je in einem Juli erzielt werden konnten.

Gleichzeitig wurden die Vorbereitungen für die Errichtung zweier weiterer Baumwipfelpfade in Usedom und dem Elsass vorangetrieben, deren Eröffnungen jeweils für April bzw. Mai 2021e avisiert wurden. Offen bleibt hingegen die Umsetzung des Projektes in Laurentides (Kanada), da eine Einreise derzeit nur unter Auflage einer zweiwöchigen Quarantäne gestattet ist; wir gehen davon aus, dass eak die Eröffnung des ersten überseeischen Baumwipfelpfades um mindestens ein Jahr nach hinten verschieben wird.



Ungeachtet dessen dürfte eak im kommenden Jahr 2021e mit dem Wegfall der pandemiebedingten Belastungen und der Eröffnung von zwei neuen Baumwipfelpfaden nach unserer Einschätzung neue Höchstwerte bei den Besucherzahlen und damit auch bei den sonstigen bewertungsrelevanten Ertragsparametern vermelden. Nach den über unseren Erwartungen liegenden Eckdaten zum ersten Halbjahr 2020 heben wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel auf EUR 18,70 von EUR 18,30 je Aktie (Base Case-Szenario) an, wobei wir unverändert Risikoprämien aus der COVID-19-Pandemie eingearbeitet haben. Sollten die von den jeweiligen Behörden erlassenen Bewegungsbeschränkungen nachhaltig zurückgenommen werden, sind nach einer Normalisierung der Risikoaufschläge deutlich höhere Kursziele erreichbar. Dies wird auch durch eine Monte Carlo-Analyse bestätigt, in der wir alternative Umsatz- und Ertragsszenarien zugrunde gelegt haben; aus dieser ermitteln wir Best- und Worst-Case-Werte des Eigenkapitals von EUR 11,20 bzw. 27,70 je Aktie. Wir bestätigen daher unser Buy-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie AG.



