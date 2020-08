DJ PTA-Adhoc: CLOCKCHAIN AG: Wechsel des geplanten Geschäftsmodells verbunden mit Personalveränderungen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta018/27.08.2020/10:35) - Im Nachgang der außerordentlichen Hauptversammlung am 29.06.2020 wurde die Gesellschaft von einer internationalen Investorengruppe kontaktiert, ihr vielversprechendes Geschäftsmodell im Bereich blockchainbasierter Technologien einbringen zu wollen. Die damit einhergehenden Personalveränderungen im Aufsichtsrat und Vorstand sind der erste Schritt der Umsetzung. Weitere Einzelheiten hierzu werden dem Kapitalmarkt rechtzeitig berichtet.

