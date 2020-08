Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Eine der am meisten beachteten Reden des FED-Chefs ist diejenige in Jackson Hole beim Symposium der Kansas-City-FED, so die Analysten der Helaba.Auch dieses Jahr würden die Äußerungen von Jerome Powell mit Spannung erwartet. Marktteilnehmer würden zwar auch auf Hinweise warten, wie sich die Geldpolitik in den kommenden Monaten und Quartalen gestalte. Signale für eine Abkehr von den ultraexpansiven Maßnahmen und den Niedrigzinsen werde es nach Erachten der Analysten aber nicht geben. Mehr Aufmerksamkeit werde vermutlich der Strategiediskussion der FED gewidmet. Marktteilnehmer würden darüber spekulieren, dass die FED sich ein symmetrisches Inflationsziel geben werde, was letztlich auf eine Orientierung an einem Mehrjahresdurchschnitt der Teuerungsrate hinausliefe. ...

