Köln (ots) - Auch wenn Live-Konzerte aufgrund von Corona aktuell nicht wie gewohnt stattfinden können, so sind sie gefragter denn je. Gemeinsam mit dem Kunden Engelhard und der Mediaagentur WEFRA LIFE MEDIAPLUS 2 hat die Ad Alliance eine große Kampagnenidee für die digitale Konzertreihe "Gala Concert" entwickelt. Als Sponsoring-Partner ist isla® med voice mit dabei. Die Kampagne ist am 25. August 2020 gestartet; das erste von vier Konzerten findet am 1. September 2020 statt.Mit der Sonderreihe "Wir geben jungen Talenten eine Stimme" veranstaltet Gala Concert in Kooperation mit Sponsoringpartner isla® med voice eine vierteilige Live-Konzertreihe, die auf dem Instagram Kanal der Gala übertragen wird. Digitale Heimat der Live-Konzertreihe ist ein Content-Hub auf Gala.de; dort werden alle Konzertinhalte sowie detailliertere Infos zu den Künstlern und Auftritten gebündelt.Begleitet wird die Kampagne durch ein leistungsstarkes Mediapaket in Form von In-Stream und In-Page Ads sowie einer Social-Kampagne für den Account der Gala. Die In-Stream und In-Page-Ads werden im Portfolio der Ad Alliance ausgespielt. Zur Ankündigung der Konzertreihe wurde zudem ein Kampagnentrailer produziert, der in den verschiedenen Mediamaßnahmen sowie innerhalb des Content-Hubs auf Gala.de zum Einsatz kommt.Moderiert wird "Gala Concert powered by isla® med voice" von Schauspielerin und Moderatorin Susan Sideropoulos. Im Rahmen der vierteiligen Konzertreihe bietet Gala vier Nachwuchstalenten, welche bei der Bertelsmann-Tochter BMG unter Vertrag sind, eine perfekte Bühne. Mit dabei sind die Newcomer Chris James, Sara Hartmann, Xavi und Lxandra. Neben redaktionellen Postings und Instagram Stories, die auf die Konzertreihe aufmerksam machen, werden auch Susan Sideropoulos sowie die Nachwuchstalente auf ihren eigenen Instagram-Accounts die Konzertreihe anteasern.Zarah Kiesslich, Brand Manager isla®: "Mit isla® med voice haben wir bereits eine enge Verbindung zur Musik und unterstützen mit vielseitigen Maßnahmen auch junge Künstler und ihre Stimmen. Die vierteilige Konzertreihe 'Gala Concert powered by isla® med voice' geben uns auch in diesem ungewöhnlichen Jahr die Chance, dieses Engagement weiter auszubauen und uns mit unserer Marke noch stärker in der Musikszene zu etablieren. Gala ist hierfür der perfekte Partner! Gerade in der aktuellen Zeit freuen wir uns besonders, durch die digitale Ausspielung den Zuhörern schöne und intime Konzertmomente zu Hause zu ermöglichen."Frank Vogel, CSMO der Ad Alliance: "2020 ist kein gewöhnliches Jahr und positive Ankerpunkte, wie beispielsweise Konzerte, sind wichtiger denn je. Wir freuen uns sehr, dass wir für Engelhard ein so passgenaues Umfeld finden konnten. Die Marke Gala steht für Lifestyle, Unterhaltung und Glamour. Eine perfekte Basis, um isla® med voice perfekt und individuell in Szene zu setzen."