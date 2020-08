NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Siemens Gamesa noch vor Beginn einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Das bisherige operative Ergebnisziel (Ebit) des Windanlagenbauers für 2021 liege um 38 Prozent über dem Marktkonsens, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/ag







Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2020 / 09:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben









Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0143416115

SIEMENS GAMESA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de