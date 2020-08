DGAP-News: Unigold Inc. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Studienergebnisse

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.



Toronto, ON - 27. August 2020 - Unigold Inc. ("Unigold" oder das "Unternehmen") (TSXV:UGD - WKN:A14VMZ - FWB:UBG1) freut sich ein Update der mineralischen Ressourcenschätzung für das Candelones Projekt bekannt zu geben, welches Teil der zu 100% im Besitz von Unigold befindlichen Neita Konzession in der Dominikanischen Republik ist.

Highlights:

- Überführung von mehr als 80% der bestehenden abgeleiteten Oxidressource in die gemessene und angezeigte Kategorie;

- Durch Open Pit beschränkte gemessene und angezeigte Oxidressource von 3,43 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 0,84 g/t Au (92.000 Unzen Au enthalten) in einer Startgrube mit niedrigem Abbaugrad;

- Abgeleitete Oxidressource von 1,61 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 0,74 g/t Au (38.000 Unzen Au) in derselben Startergrube;

- Abraum: Das Ressourcenverhältnis der Oxid-Startgrube beträgt 0,2:1,0;

- Die Explorationsbohrungen bei der Erweiterung Candelones wurden wieder aufgenommen.

Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung wurde von Herrn W. Lewis, P.Geo., und Herrn A. San Martin, MAusIMM (CP) von Micon International Limited, abgeschlossen. ("Micon"). Micon ist unabhängig von Unigold, und die Personen Lewis und San Martin erfüllen die Anforderungen einer "Qualifizierten Person", die vom Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") gemäß den Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (Mai 2014) festgelegt wurden.

Die wichtigsten Methoden und Annahmen, die bei der Schätzung der Mineralressource verwendet werden, sind in Tabelle 1.0 unten angegeben.

Joe Hamilton, Vorsitzender und CEO von Unigold, stellt fest: "Eines der Hauptziele unseres ersten Explorationsprogramms 2020 war die Aufwertung eines beträchtlichen Teils der abgeleiteten Oxidressource auf die gemessene und angezeigte Klassifizierung in Vorbereitung auf den Abschluss wirtschaftlicher Studien. Die Arbeiten, die wir im vergangenen Jahr abgeschlossen haben, haben erfolgreich über 80% der historischen Oxidressource in die gemessene und angezeigte Kategorie umgewandelt und zusätzlich fast 10% mehr Unzen zur globalen Oxidressource hinzugefügt.

Für den Rest des Jahres 2020 planen wir eine Vor-Machbarkeitsstudie, in der die Wirtschaftlichkeit der Oxidressource bewertet werden soll. In Verbindung mit den effizienten metallurgischen Ausbeuten, die durch die bisherigen Testarbeiten vorgeschlagen wurden, glauben wir, dass es eine gerechtfertigte wirtschaftliche Chance für eine kostengünstige Primärgrube gibt. Unsere Absicht ist es, weiterhin darauf hinzuarbeiten, das Risiko der Oxidressource durch zusätzliche metallurgische Tests und vorläufige technische Studien zu verringern, mit dem Ziel, eine erste Reservenschätzung für die Oxidmineralisierung im Jahr 2021 zu erstellen.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Sulfidressource auf Bohrungen bis 2015 basiert. Die Sulfidressourcenschätzung beinhaltet keine der jüngsten hochgradigen Bohrergebnisse, die von interpretierten epithermalen Speisesystemen gesammelt wurden, die seit Ende 2015 einen Schwerpunkt unserer Explorationsprogramme darstellen. Wir planen, die Sulfidressource nach Abschluss unseres vor kurzem angekündigten Folgebohrprogramms, das Ende August beginnen soll, zu aktualisieren. Unsere ersten Bohrlöcher werden sich darauf konzentrieren, das geologische Vertrauen der hochgradigen epithermalen Systeme durch Infill-Bohrungen zu erhöhen, bevor wir dazu übergehen, die Grenzen derselben Systeme entlang des Grabens und neigungsabwärts zu erweitern. Unser Ziel ist es, das geologische Vertrauen der abgeleiteten Sulfidressource in ähnlicher Weise zu erhöhen, wie wir es für die Oxidkomponente der Ressource erreicht haben, indem wir einen beträchtlichen Teil der abgeleiteten Mineralressource in eine gemessene und/oder angezeigte Klassifizierung umwandeln.

Ich freue mich sehr, bekannt geben zu können, dass wir die Überholung unserer beiden Diamantbohrgeräte, die sich derzeit im Land befinden, abgeschlossen und diese in dieser Woche auf dem Grundstück eingerichtet haben. Wir haben auch mit der Aufarbeitung von zwei zusätzlichen Bohrern begonnen, die vor kurzem in Kanada gekauft wurden, und wir streben an, diese Bohrer Anfang des vierten Quartals 2020 einsatzbereit zu haben, damit wir die epithermalen Zuführungssysteme in der Tiefe ansteuern können."



Die folgende Tabelle fasst die aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Projekt Candelones zusammen. Ein NI43-101-konformer Bericht wird innerhalb von 45 Tagen vorgelegt werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass es die Sulfidressourcenschätzung unter Verwendung hochgradiger Abschnitte von 2015 bis 2020 und unter der Annahme von Untertageabbautechniken aktualisieren wird, nachdem das aktuelle 15.000-Meter-Bohrprogramm abgeschlossen ist.

Tabelle 1.0 - Schätzung der mineralisierten Ressource - Candelones Projekt



/

Anmerkungen zur Mineralressourcenschätzung



Die Mineralressourcen wurden von W. Lewis, P.Geo., und A. San Martin, MAusIMM(CP) von Micon International Limited, geschätzt. ("Micon") ist ein in Toronto ansässiges und von Unigold unabhängiges Beratungsunternehmen. Sowohl Herr Lewis als auch Herr San Martin erfüllen die Anforderungen an eine "Qualifizierte Person", die vom Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) Definition Standards for Mineral Resources and Mineral Reserves (Mai 2014) ("die CIM Standards") festgelegt wurden. Die Schätzung basiert auf einem langfristigen Goldpreis von 1.500 US$ pro Unze und wirtschaftlichen Cutoff-Gehalten von 0,30 g/t Au (OXID), 0,60 g/t (TRANSITION UND SULFIDE) und 1,30 g/t (UNTERGRUND-SULFIDE). Grubenbeschränkte Ressourcen werden innerhalb einer optimierten Grubenumrandung gemeldet; Untertage-Ressourcen werden innerhalb durchgehender und aneinander grenzender Formen gemeldet, die neben und unterhalb des endgültigen Tagebau-Mantels liegen und die mit Hilfe von Standard-Untertage-Bergbaumethoden als gewinnbar interpretiert werden.

Die Mineralressourcenschätzung hat ein Gültigkeitsdatum vom 17. August 2020.

Die Mineralressourcenschätzung basiert auf einem langfristigen Goldpreis von US$ 1.500 pro Unze und wirtschaftlichen Cutoff-Gehalten von 0,30 g/t Au (OXID-GRUBE - GRUBE EINGESCHLOSSEN), 0,60 g/t (TRANSITION UND SULFIDE - GRUBE EINGESCHLOSSEN) und 1,30 g/t (UNTERGRUND-SULFIDE). Grubenbeschränkte Ressourcen werden innerhalb einer optimierten Grubenumrandung gemeldet; Untertage-Ressourcen werden innerhalb durchgehender und aneinander grenzender Formen gemeldet, die neben und unterhalb des endgültigen Tagebau-Mantels liegen und so interpretiert werden, dass sie mit Hilfe von Standard-Untertageabbaumethoden gewinnbar sind.

Die Schätzung geht von den folgenden metallurgischen Abbaumengen aus, die auf bisher abgeschlossenen Testarbeiten basieren: Oxid 90%, Transitionsmetalle 50% und Sulfide 84%.

Die Schätzung geht von den folgenden Kosten aus: Oxid 90%, Transition 50% und Sulfide 84%: Bergbau (Grube) US$ 2,50/t, Bergbau (Untertage) US$ 30,00 Oxidverarbeitung (Haufenlaugung) US$ 7,00/t, Transitionsverarbeitung (Haufenlaugung) US$ 7,00/t, Sulfidverarbeitung US$ 18,00/t ((Lauge) und G&A US$ 5,00/t.

Die grubenbeschränkte Ressource wird innerhalb einer optimierten Grubenumrandung angegeben, die einen maximalen Böschungswinkel von 45 Grad angenommen hat. Die Tagebauausbeute wurde mit 100 % angenommen. Es wurde angenommen, dass die Verwässerung im Tagebau 0 % beträgt...Die Ausbeute im Untertagebau wurde mit 100 % angenommen. Es wurde eine Untertageverdünnung von 0% angenommen.

Micon hat keine rechtlichen, politischen, ökologischen oder sonstigen Risiken identifiziert, die die potenzielle Erschließung der Mineralressourcenschätzung wesentlich beeinflussen könnten.

Die Mineralressourcenschätzungen werden gemäß den CIM-Standards klassifiziert, die eine Mineralressource als "eine Konzentration oder ein Vorkommen von festem Material von wirtschaftlichem Interesse in oder auf der Erdkruste in einer solchen Form, einem solchen Grad oder einer solchen Qualität und Quantität, dass vernünftige Aussichten auf einen eventuellen wirtschaftlichen Abbau bestehen" definieren. Der Standort, die Menge, der Gehalt oder die Qualität, die Kontinuität und andere Eigenschaften einer Mineralressource sind bekannt, werden geschätzt oder interpretiert anhand spezifischer geologischer Beweise und Kenntnisse, einschließlich Probenahmen. Mineralressourcen werden in der Reihenfolge der zunehmenden geologischen Zuverlässigkeit in abgeleitete, angezeigte und gemessene Kategorien unterteilt. Eine abgeleitete Mineralressource hat ein niedrigeres Vertrauensniveau als eine angezeigte Mineralressource. Eine angezeigte Mineralressource hat ein höheres Vertrauensniveau als eine abgeleitete Mineralressource, hat jedoch ein niedrigeres Vertrauensniveau als eine gemessene Mineralressource.

Die CIM-Normen definieren eine abgeleitete Mineralressource als "der Teil einer Mineralressource, für den Menge und Gehalt oder Qualität auf der Grundlage begrenzter geologischer Beweise und Probenahmen geschätzt werden. Geologische Beweise reichen aus, um eine Kontinuität der geologischen und qualitativen Qualität oder des Gehalts zu implizieren, aber nicht zu überprüfen. Eine abgeleitete Mineralressource hat ein niedrigeres Vertrauensniveau als das, was für eine angezeigte Mineralressource gilt. Es wird vernünftigerweise erwartet, dass die Mehrheit der abgeleiteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration zu angezeigten Mineralressourcen aufgewertet werden könnte".

Alle Verfahren, Methoden und Hauptannahmen, die dieser Mineralressourcenschätzung zugrunde liegen, werden in einem technischen Bericht vollständig offengelegt, der innerhalb von fünfundvierzig (45) Tagen nach dem Datum des Inkrafttretens der Mineralressourcenschätzung auf SEDAR und der Website des Unternehmens verfügbar sein muss.

Der Leser wird daran erinnert, dass Mineralressourcen keine Mineralreserven sind und daher keine wirtschaftliche Rentabilität nachgewiesen wurde.

QA/QC



Beim Diamantbohren werden sowohl HQ- als auch NQ-Durchmesser-Werkzeuge eingesetzt. Bohrungen werden mit HQ-Durchmesserwerkzeugen vorbereitet, bevor sie zur Fertigstellung der Bohrung auf NQ-Werkzeuge reduziert werden. Der Kern wird in der Protokollierungseinrichtung vor Ort entnommen, wo er fotografiert, für geotechnische und geologische Daten protokolliert und anderen physikalischen Tests unterzogen wird, einschließlich einer Analyse der magnetischen Suszeptibilität und des spezifischen Gewichts. Die Proben werden identifiziert, aufgezeichnet, mit einer nassen Diamantsäge gespalten, und eine Hälfte des Kerns wird zur Untersuchung weitergeschickt, während die andere Hälfte vor Ort gelagert wird. Eine minimale Probenlänge von 0,3 Metern und eine maximale Probenlänge von 1,5 Metern wird verwendet, wobei die meisten Proben durchschnittlich 1,0 Meter lang sind, außer wenn geologische Gegebenheiten etwas anderes erfordern. Zertifizierte Standards und Blindproben werden nach dem Zufallsprinzip in den Probenstrom eingebracht und machen etwa 5-10% des Probenstroms aus. Die Proben werden an eine von Bureau Veritas betriebene Probenaufbereitungsanlage in der Dominikanischen Republik versandt. Die Analyse wird im Labor von Bureau Veritas Commodities Canada Ltd. in Vancouver, BC Kanada, durchgeführt. Alle Proben werden mittels einer 50-Gramm-Blei-Sammel-Brandprobenfusion mit atomarem Adsorptionsabschluss auf Gold analysiert. Darüber hinaus werden die meisten Proben auch mit einer 36-Elemente-Mehrsäure-ICP-ES-Analysemethode auf Gold untersucht.

W. Lewis P.Geo und A. San Martin MAuslMM (CP) von Micon haben den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Wes Hanson P.Geo., Chief Operating Officer von Unigold, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Unigold Inc. - Goldentdeckungen in der Karibik



Unigold ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel UGD gehandelt wird und sich in erster Linie auf die Exploration und Erschließung seines Goldvorkommens in der Dominikanischen Republik konzentriert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

www.unigoldinc.com

oder kontaktieren:

Mr. Joseph Hamilton

Chairman & CEO

jhamilton@unigoldinc.com

Tel: +1-416-866-8157





