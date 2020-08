Ein Jahr nach Vorstellung des Fairphone 3 hat das Social-Business eine neue Generation seines fairer produzierten Smartphones vorgestellt. Das 3 Plus basiert auf dem 2019er Modell, hat aber eine neue Kamera an Bord - die gibt es sogar als Modul für Besitzer des Vorgängers. Das niederländische Social Business - so die Selbstbezeichnung des Startups Fairphone - um den Gründer Bas van Abels arbeitet seit 2013 an Smartphones, die fairer als die der Mitbewerber und mit einem Nachhaltigkeitsaspekt produziert werden. Der Plan: Mit den eigenen Produkten die gesamte Branche zu mehr Verantwortungsbewusstsein motivieren. Mit dem 3 Plus (3+) zeigt das Unternehmen, dass man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...