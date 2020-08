Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Der wochenlange Lockdown in vielen Ländern hat den US-Getränkeriesen Coca-Cola (ISIN US1912161007/ WKN 850663) schwer getroffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Bei einem Umsatzrückgang um 28,5 Prozent auf 7,15 Mrd. Dollar sei der Überschuss von April bis Ende Juni um fast ein Drittel auf 1,78 Mrd. Dollar eingebrochen. Besonders bei gewerblichen Kunden habe die Nachfrage stark nachgelassen. Doch es gebe Hoffnung: Im Verlauf des abgelaufenen Vierteljahres habe sich die Situation deutlich verbessert, habe es im Geschäftsbericht geheißen. Ende April habe Coca-Cola berichtet, die verkaufte Menge sei weltweit um rund 25 Prozent geschrumpft. Im Juni seien es noch 10 Prozent gewesen, im Juli liege der Rückgang bisher nur noch im mittleren einstelligen Prozentbereich - eine spannende Ausgangslage für eine Express Anleihe (ISIN DE000HVB4LU0/ WKN HVB4LU) von HVB onemarkets, die noch bis zum 28. August gezeichnet werden könne. (Ausgabe 34/2020) (27.08.2020/alc/n/a) ...

