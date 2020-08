Hannover (www.anleihencheck.de) - Nachdem die letzte Primärmarkttransaktion auf den 8. Juli zurückgeht, hat mit der Berlin Hyp (BHH) am Dienstag ein Pfandbriefemittent das EUR-Benchmarksegment erfolgreich zurück ins Geschäft gebracht, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Der mit einer Laufzeit von zehn Jahren begebene Grüne Pfandbrief (ISIN DE000BHY0GX9/ WKN BHY0GX) sei mit einer Guidance von ms +9 Bp area in die Vermarktungsphase gestartet, wobei das Emissionsvolumen im Vorfeld auf EUR 500 Mio. festgelegt worden sei (WNG). Auf Basis der Investorennachfrage habe sich der Reoffer-Spread schließlich drei Basispunkte - auf ms +6 Bp - eingeengt. Das Orderbuch für den mit einem Aaa-Rating von Moody's ausgestatten Bond habe sich auf mehr als EUR 2 Mrd. summiert und damit deutlich oberhalb des Niveaus der BHH-Emission eines Grünen Pfandbriefs im Juni dieses Jahres gelegen (BHH 0.01 07/07/28; Reoffer-Spread ms +5 Bp). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...