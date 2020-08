Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Der Trend zum Homeoffice sowie zum Lernen daheim hat dem Halbleiterhersteller Dialog Semiconductor (ISIN GB0059822006/ WKN 927200) ein überraschend starkes Quartal beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Zwar hätten die Erlöse mit 302,3 Mio. Dollar rund 37 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen. Allerdings habe Dialog vor einem Jahr von einem hohen einmaligen Lizenzertrag profitiert, da der Konzern seine Geschäfte mit Stromsteuerungschips in weiten Teilen an Apple verkauft habe. Bereinigt habe der Rückgang lediglich bei zehn Prozent gelegen. Damit habe das Unternehmen besser abgeschnitten als erwartet. Ohnehin seien die Analysten mehrheitlich positiv gestimmt. Sie würden die Aktie überwiegend zum Kauf empfehlen - mit Kurszielen von bis zu 56 Euro (aktuell: 38,87 Euro). Wie man selbst bei einer Seitwärtsbewegung eine knapp zweistellige Rendite erzielen könne, zeige eine neue Anleihe (ISIN DE000VP7GZA4/ WKN VP7GZA) von Vontobel. (Ausgabe 34/2020) (27.08.2020/alc/n/a) ...

