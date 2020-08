DGAP-Ad-hoc: VAPIANO SE / Schlagwort(e): Insolvenz

VAPIANO SE: Die Gläubigerversammlung beschließt die Stilllegung des verbliebenen Unternehmens der Vapiano SE mit dem Ziel der Abwicklung und Löschung der Vapiano SE



27.08.2020 / 12:26 CET/CEST

Köln, 27. August 2020: Die Gläubiger der Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9, Börsenkürzel: VAO, nachfolgend auch "die Gesellschaft") haben in der heutigen Gläubigerversammlung, nachdem der wesentliche Teil des Geschäfts der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften bereits an ein Investorenkonsortium veräußert wurde, die endgültige Stilllegung des bei der Gesellschaft verbliebenen Unternehmens gemäß § 157 der Insolvenzordnung mit dem Ziel der Abwicklung und Löschung der Vapiano SE beschlossen. Die Insolvenzverwalterin Dr. Ruth Rigol von PLUTA Rechtsanwalts GmbH wird die notwendigen Schritte einleiten. Zugleich wurde den Gläubigern in der heutigen Gläubigerversammlung von der Insolvenzverwalterin mitgeteilt, dass die Insolvenzquote nach Abschluss des Insolvenzverfahrens voraussichtlich circa 3 % betragen wird. Dr. Ruth Rigol, Insolvenzverwalterin Vapiano SE 27.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

