Märkte um 12: DAX-Rallye in Wartestellung - Fielmann wagt die Prognose für 2020

Der DAX legt nach der jüngsten Aufholbewegung eine Verschnaufpause ein. Zeitweise geht es am Donnerstagmittag um 0,6 Prozent nach unten. Die Chancen stehen aber gut, dass die nächste Kurs-Rallye beim DAX in Kürze startet, denn die Vorgaben von der Wall Street sind weiterhin ausgezeichnet. Der Nasdaq 100 und der S&P 500 haben am Vortag wieder einmal neue Rekordhochs markiert.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,6% 13.115 MDAX -0,4% 27.758 TecDAX +0,0% 3.173 SDAX -0,5% 12.768 Euro Stoxx 50 -0,6% 3.336

Am Donnerstagmittag haben zehn DAX-Titel gewonnen und 20 verloren. Der mit Abstand stärkste Verlierer war die Aktie der Deutschen Post (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004). Für den Kurs geht es trotz guter Nachrichten zeitweise um 1,5 Prozent nach unten. Der Vorstandschef Frank Appel bekräftigte die Unternehmensziele für das laufende Gesamtjahr und die mittelfristigen Ziele für 2022.

Den vollständigen Artikel lesen ...