Bonn (ots) - Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) veranstaltet den ersten bundesweiten virtuellen Tag der offenen Tür. Am 3. September 2020 haben Bürgerinnen und Bürger erstmalig die Möglichkeit, zwischen 11 und 14.30 Uhr das breite Leistungsspektrum des BBK durch eine Live-Zuschaltung über soziale Medien "hautnah" zu erleben.Im Vorfeld dazu lädt das BBK zu einem digitalen Pressegespräch ein, am 01.09.2020, um 11 Uhr.BBK-Präsident Christoph Unger gibt exklusive Einblicke in das Programm und den Ablauf. Teilnehmende lernen vorab die Themen-Highlights kennen wie die Funktionsweise der Warnung in Deutschland und die Warnzentrale im Vorfeld des Warntags 2020, das Selbstschutz- und Selbsthilfeangebot sowie die Labore des BBK oder den Einsatz von Drohnen im Bevölkerungsschutz.Anmeldungen für denpersönlichen Zugangslink sind nur noch bis zum 31.08.2020 möglich unter pressestelle@bbk.bund.de.Pressekontakt:Bundesamt für Bevölkerungsschutz und KatastrophenhilfePressestelleTelefon: +49 228 99 550 -1141/-1180E-Mail: pressestelle@bbk.bund.dehttps://www.bbk.bund.deOriginal-Content von: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128528/4690597