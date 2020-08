Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Commerzbank emittiert eine Anleihe (ISIN DE000CZ45V82/ WKN CZ45V8) mit Fälligkeit zum 01.09.2027, so die Börse Stuttgart.Das Emissionsvolumen betrage 750 Millionen Euro. Der Zinssatz sei mit 0,375% festgelegt. Die erste Zinszahlung finde am 01.09.2021 statt, die Zinszahlungen würden im jährlichen Turnus erfolgen. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspreche 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. S&P vergebe für die Commerzbank ein BBB+ Rating. (27.08.2020/alc/n/a) ...

