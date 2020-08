Augsburg (www.anleihencheck.de) - Muss es uns wirklich wundern, dass die Kurse an den Börsen weiter steigen? Eigentlich nicht, so Rainer Weyrauch, Mitglied des Managementgremiums für die Vermögensverwaltungen und Leiter der Niederlassung Köln der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.Die unglaublichen Summen Geld, die Staaten und Notenbanken seit geraumer Zeit in den Markt pumpen würden, müssten ja schließlich irgendwo hin. ...

