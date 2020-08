Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Nach dem Wochenhoch am Montagmorgen bei 177,25 Prozentpunkten korrigiert der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sehr deutlich und fällt bis Redaktionsschluss am Mittwochnachmittag auf 175,55 Prozentpunkte, so die Börse Stuttgart.Dies entspreche einer negativen Rendite von -0,4%. In der Vorwoche habe die Rendite bei -0,47% noch deutlich tiefer gelegen. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe liege mit 0,04% wieder im positiven Terrain und habe somit gegenüber der Vorwoche 0,07% zugelegt. (27.08.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...