Köln (www.anleihencheck.de) - Gerade in Krisenzeiten erwarten Anleger, dass festverzinsliche Wertpapiere ihre Stärken ausspielen und in stürmischen Märkten Resilienz bieten, so die Experten von AXA Investment Managers.Darauf sollten Anleger ihr Fixed Income-Engagement jedoch nicht beschränken. "Resilienz ist nicht alles, was das vielfältige globale Anleiheuniversum zu bieten hat", sage Nick Hayes, Head of Total Return & Fixed Income Asset Allocation bei AXA Investment Managers. Unconstrained Total Return Fixed Income-Strategien würden laut dem Experten flexibel durch ein sich veränderndes Makro- und Marktumfeld navigiert und böten somit das Potenzial, über einen Konjunkturzyklus hinweg attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen. ...

