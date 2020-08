"Die Österreichische Aufsicht macht eine ganz hervorragende Arbeit", so Gasselsberger am Donnerstag im Gespräch mit der APA. Den zahlreichen Zurufern vom "Spielfeldrand" rund um mögliche Fehler der Prüfer und Bankaufseher wolle er sich nicht anschließen. "Ich kenne den Sachverhalt nicht im Detail", so Gasselsberger. Man dürfte jedoch aus einem Kriminalfall nicht gleich ein generelles Verfehlen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...