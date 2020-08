Unterföhring (ots) -- Alle Begegnungen als Einzelspiele und bei parallelstattfindenden Partien in der Sky Konferenz, in der Regeldonnerstags und sonntags- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Handball-Fansmit Sky Ticket schon für 9,99 Euro pro Monat auch ohne langeVertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein Unterföhring, 27. August 2020 - Sky intensiviert die Partnerschaft mit der HBL und wird in der kommenden Saison alle 380 Spiele der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga live übertragen, den überwiegenden Teil davon exklusiv im deutschen Fernsehen. Nach dem Saisonabbruch der Handball-Bundesliga wurde von Seiten der HBL und seiner Mitglieder entschieden, die Liga auf 20 Klubs aufzustocken. Infolgedessen werden in der kommenden Saison 74 Spiele mehr ausgetragen.Sky wird erneut in der Regel donnerstags und sonntags live von allen Partien des Tages berichten und diese als Einzelspiele und bei parallel stattfindenden Partien wahlweise in der Sky Konferenz anbieten. Weitere Details zum redaktionellen Konzept wird Sky rechtzeitig zum Saisonstart bekanntgeben.Die HBL hat den Saisonstart für den 1. Oktober geplant. Zuvor wird am 26. September der Pixum Super Cup zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt im ISS DOME der Sportstadt in Düsseldorf ausgetragen, den Sky ebenfalls live im Free-TV auf Sky Sport News überträgt.Liga-Geschäftsführer Frank Bohmann: "Wir freuen uns sehr, dass Sky ab dem 1. Oktober alle 380 Spiele der LIQUI MOLY HBL live zeigen wird. Von dieser umfassenden TV-Präsenz und der gewohnten Sky-Professionalität profitieren nicht nur die 20 Klubs, deren Fans und Sponsoren, sondern auch der Handballsport in Deutschland insgesamt. Wir alle freuen uns auf eine spannende Handballsaison 2020/21 auf Sky."Karl Valks, Vice President Redaktion Sports bei Sky: "Wir freuen uns sehr, dass wir allen Handball-Fans in Deutschland in der kommenden Saison noch mehr Live-Handball anbieten können. Zusammen mit der umfangreichen Berichterstattung von der stärksten Liga der Welt auch über Sky Sport News, skysport.de oder den Sky Social-Media-Kanälen bleiben wir Handballsender Nummer 1."Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwittercom/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4690741