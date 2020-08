Vor der mit Spannung erwarteten Rede von Fed-Chef Jerome Powell sind Europas Anleger in Deckung gegangen. Der Dax gab am Donnerstag 0,3 Prozent nach auf 13.157 Punkte, der EuroStoxx50 verlor 0,4 Prozent auf 3341 Zähler. Auch an der Wall Street lagen die Futures vorbörslich im Minus.

