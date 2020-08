Viermal hintereinander schließt der S&P 500 auf Allzeithoch, fünfmal der NASDAQ 100 - Technologie-Euphorie hat die Märkte erfasst. Soll man die schwindelerregenden Höhen aushalten nach dem Motto "The trend is your friend" oder lieber Gewinne mitnehmen? WElche Charts sehen gesünder aus? Gibt es Alternativen zu diesen Tech-Werten? Fragen von Antje Erhard an Christian Köker, HSBC. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/