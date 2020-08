Am Donnerstag halten sich die Anleger vorerst zurück: Bis zum Mittag gibt der DAX 0,3% auf 13.140 Punkte ab. Neuen Schwung erhoffen sich Marktteilnehmer vom jährlichen Notenbankertreffen in Jackson Hole, das heute Abend startet. Von der US-Notenbank wird eine Abkehr von der konkreten Inflationsrate erwartet, was wohl für eine länger anhaltende Niedrigzinspolitik sowie weitere Wertpapierkäufe der Fed sprechen dürfte. Hohe Umsätze bei AutowertenAls meistgehandelter Wert der Stuttgarter Anleger legt ...

