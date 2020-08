DJ PTA-News: Serviceware SE: Serviceware SE: Covid-19-Pandemie treibt Nachfrage nach Planungssoftware für medizinische Testzentren

Bad Camberg (pta032/27.08.2020/14:20) - - Bad Camberg, 27. August 2020. Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) verzeichnet - auch getrieben durch die Covid-19-Panemie - nur wenige Monate nach seiner Markteinführung eine zunehmende Nachfrage nach dem neuen Terminplanungstool für medizinische Zentren, Testcenter und Labors. Das Tool ist Teil des Serviceware Softwaremoduls "Serviceware Resources". In den Niederlanden haben sich inzwischen bereits fünf medizinische Einrichtungen für den Einsatz des Serviceware Terminplanungstools entschieden. Mit weiteren Institutionen finden aktuell aussichtsreiche Gespräche statt. Die bereits gewonnenen Kunden werden mit der Serviceware-Lösung monatlich schon eine merklich sechsstellige Zahl an Terminvereinbarungen managen.

Mit dem Planungstool können Besucherkapazitäten in den medizinischen Einrichtungen so gesteuert werden, dass damit soziale Kontakte minimiert werden. Damit kann das Serviceware-Terminplanungstool einen Beitrag zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie leisten. Darüber hinaus bietet die Lösung, die auf einem Modul der Serviceware Enterprise Service Management-Plattform basiert, einen verbesserten Überblick über den Tagesablauf in den Labors und medizinischen Zentren und erleichtert den Patienten die Terminvereinbarung über ein Self-Service-Portal. Erfreulicherweise ist es Serviceware mit dem neuen Tool zudem bereits gelungen, Cross Selling Erfolge mit anderen Softwareangeboten des Konzerns zu generieren.

