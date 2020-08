EVBox und The Mobility House (TMH) gehen eine Partnerschaft im Bereich Vehicle-to-Grid-Technologien ein. Im Rahmen der Kooperation wird EVBox Hardware für V2G-Projekte von The Mobility House bereitstellen. Beide Unternehmen investieren zudem stark in Forschung und Entwicklung. Ziel beider Akteure ist es, intelligente Ladetechnologien auf dem Markt zu etablieren. Während sich EVBox auf die Hardware ...

Den vollständigen Artikel lesen ...