LINDE wird als erster deutscher Konzern zur Schlüsselfigur in Sachen Wasserstoff. Inzwischen liegen weitere Informationen und Details vor, nachdem LINDE der European Clean Hydrogen Alliance beigetreten ist. 190 Wasserstofftankstellen stehen zur Verfügung, 80 weitere als Elektrolyseanlagen. LINDE kontrolliert rd. 1.000 km Netzwerk für Wasserstoff und die größte Flüssiggaskapazität weltweit. Dazu gehört auch die erste hochreine Wasserstoffseparation. Damit ist LINDE die wichtigste deutsche Drehscheibe für die Umsetzung der Berliner Pläne, unabhängig davon, wie grüner Wasserstoff entsteht und dies finanziert wird. LINDE-Vorstand und -Aufsichtsrat halten sich bis jetzt bedeckt. Tatsächlich hat der Kurs auch einen Grenzwert erreicht, siehe Actien-Börse 30/20 vom 25.07.20. Charttechnisch sieht LINDE genauso aus wie SAP und INFINEON in den letzten Wochen: Ab Topniveau geht es wohin? Die LINDE-Wette ist mithin die erste deutsche Wasserstoffwette. Gewicht im DAX zurzeit 11,8 %.



