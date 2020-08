Raus, dann wieder rein - und jetzt wieder raus? Steinhoff wird in Sachen SDAX zur Fahrstuhl-Aktie. Bei der nächsten Index-Überprüfung ist der von einem Milliarden-Skandal schwer erschütterte Konzern einmal mehr ein Top-Kandidat für den Rauswurf. Erst mal steht am Freitag ein Termin an, bei dem es spannend werden könnte.Am 28. August findet Steinhoffs Jahreshauptversammlung statt. Neben neuen Zahlen zum operativen Geschäft gibt es dann vielleicht auch Informationen zum Stand der Dinge bei den Vergleichsverhandlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...