Gold erlebt in diesem Jahr seine beste Performance seit 2011. Gefragt sind deshalb nicht nur das Edelmetall selbst, sondern auch Minen-Aktien. Einer der Favoriten der Anleger ist Barrick Gold. Der Wert lief in diesem Jahr ebenfalls hervorragend, trifft aber nun auf einen starken Widerstand.Mit einem Plus von 60 Prozent seit Jahresanfang gehört Barrick Gold zu den Top-Performern unter den Goldminen-Aktien. Freunde des kanadischen Unternehmens müssen schon vier Jahre zurückgehen, um eine noch bessere ...

